Il taglio del nastro Nuovo parco avventura nella Selva dei frati: divertimento e natura

Nella selva dei Frati di Ripatransone è stato inaugurato Ripadventure, il rinnovato parco avventure di Ripatransone che si trova nella zona del Teatro delle Fonti. Un luogo fantastico immerso nel bosco di grandi querce con un sottobosco ricco di vegetazione dalle felci, al pungitopo, dall’edera all’alloro, con sentieri praticabili comodamente anche per chi vuole fare una semplice camminata nella natura. La gestione è affidata alla BioWork srl. da oltre 10 anni leader nella progettazione e gestione di parchi avventura. E’ la stessa società che ha costruito il parco avventura di Civitella e di Colle S. Marco in Ascoli. "Il Ripa Adventure, voluto dall’amministrazione comunale è il frutto di un ampliamento e ammodernamento della vecchia struttura – afferma Riccardo Novelli ad della società –. Sono state riviste le strutture aeree con grande attenzione ai sistemi di sicurezza con gli utenti che resteranno ancorati attraverso un sistema di moschettoni che non potranno mai sganciare una volta inseriti. Il parco è formato di 9 percorsi, 130 attrazioni con ponti tibetani, nepalesi, passerelle a lunghe zip line". La struttura è aperta dalle 10 alle 19 fino al 15 settembre. "L’apertura di Ripadventure è il risultato di un lungo lavoro su cui la nostra precedente amministrazione, ora riconfermata, ha agito intensamente – ha dettoStefano Fraticelli, delegato al turismo –. Questo nuovo parco ci pone in una condizione di grande rilevanza tra le destinazioni turistiche dell’entroterra marchigiano. Questo nuovo parco offre alle famiglie sano svago, a due passi dalla costa". "Con l’apertura di Ripadventure avviamo il nostro mandato con la continuazione del percorso di crescita turistica della nostra Città – ha affermato il Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini –. Il parco ci consente di investire su un ambito per noi identitario e dalle grandi prospettive turistiche, come quello naturalistico, che consentirà di vivere la Selva dei Frati, eccellenza ambientale di Ripatransone, in maniera entusiasmante e coinvolgente".

