Il taglio del nastro. Terna, polo strategico apre nel Piceno:: "Favoriamo la crescita"

Terna ha inaugurato ieri in viale Treviri ad Ascoli la sede del Terna Innovation Zone Adriatico, nuovo hub di innovazione del Gruppo dopo quelli di San Francisco e di Tunisi. Il progetto – che nasce dalla volontà dell’amministratore delegato e direttore Generale di Terna, Giuseppina Di Foggia – è dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla collaborazione tra startup, PMI innovative, sistema universitario, istituzioni e principali realtà industriali marchigiane, con l’obiettivo di favorire la crescita imprenditoriale del territorio.

La prima delle due iniziative in partenza nel Terna Innovation Zone Adriatico è OpenHUB, un programma per supportare startup e Pmi innovative grazie a sinergie con operatori industriali, finanziari e istituzionali del territorio; la seconda, OpenLAB, è un laboratorio di sperimentazione di soluzioni ingegneristiche avanzate, in particolare nel campo dei cavi in corrente continua ad alta tensione (High-Voltage Direct Current, Hvdc) e delle tecnologie in ambito marittimo, connesse ai temi della sostenibilità e della transizione energetica.

"Finalmente abbiamo aperto il primo Terna Innovation Zone in Italia ed è motivo di grande soddisfazione averlo fatto proprio ad Ascoli" ha detto il consigliere Carmine Scoglio, assicurando che presto tutta la palazzina in viale Treviri sarà attrezzata al meglio. "Questo progetto mira a contrastare la polarizzazione dell’innovazione e a promuovere una transizione energetica e digitale equa attraverso un modello di innovazione aperta. L’iniziativa in Adriatico – ha spiegato la responsabile dell’Innovazione Terna Carla Napolitano – si concentra su progetti di filiera per le PMI e la creazione di un laboratorio duraturo sulla tecnologia Hvdc, contribuendo così allo sviluppo territoriale e alla giusta transizione".

In chiusura di evento Gian Luca Gregori, che dal primo novembre lascerà l’incarico di rettore della Politecnica delle Marche, mantenendo quello di presidente della Fondazione universitaria, ha consegnato il Sigillo dell’Ateneo al sindaco Marco Fioravanti. Insieme al riconoscimento, di una serie speciale limitata, il rettore ha donato al primo cittadino anche un attestato "in segno di stima e gratitudine per il rilevante contributo allo sviluppo del sistema universitario". "La collaborazione istituzionale tra Comune e Ateneo è un elemento fondamentale per costruire insieme occasioni di crescita, innovazione e inclusione. L’Università Politecnica delle Marche è protagonista di una fase di forte crescita e rinnovamento e questo è possibile anche grazie a un contesto cittadino che crede nel valore della conoscenza, della ricerca e nella centralità delle nuove generazioni" ha dichiarato il Rettore Gian Luca Gregori. "Voglio ringraziare il rettore Gregori per il prestigioso riconoscimento che mi ha voluto attribuire per le attività svolte a favore dello sviluppo e la crescita del sistema universitario – ha replicato il sindaco Marco Fioravanti. Condivido tale riconoscimento con tutta la Giunta, i consiglieri e l’intera macchina comunale".

Peppe Ercoli