Il Tar sospende il daspo urbano a Innocenzi

Ennesima puntata nella saga del cavaliere di Porta Solestà Luca Innocenzi, che lo scorso 4 giugno venne coinvolto nella maxi rissa che si scatenò al termine delle prove ufficiali della Quintana di Foligno. A seguito del parapiglia, infatti, il campione si beccò la denuncia per rissa aggravata e la questura umbra lo sanzionò con il daspo urbano, ovvero il divieto di accedere alla stessa manifestazione sportiva equestre folignate, comprese le prove, per la durata di un anno. Al quarantenne, inoltre, era stato anche vietato, a partire da due ore prima e fino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva, l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dal campo dei giochi. La giostra di giugno venne saltata da Innocenzi e, in base a tale misura, il cavaliere avrebbe dovuto rinunciare anche a quella del prossimo 17 settembre. Invece, ecco la sorpresa. Ieri il Tar dell’Umbria ha deciso di sospendere il provvedimento del daspo nei confronti di Innocenzi, accogliendo la richiesta presentata dai suoi legali. Giovedì scorso, il cavaliere aveva partecipato all’udienza, sempre presso lo stesso tribunale amministrativo regionale e, evidentemente, le sue istanze sono state ascoltate. Innocenzi, in base a quanto riferito dal suo avvocato, avrebbe fatto valere la "professionalità" della sua attività, essendo atleta professionista. Dopo l’annullamento della sospensione da parte della Fise, che consentì a Innocenzi di correre la Quintana di Ascoli a luglio, tanto che il cavaliere di Porta Solestà riuscì anche a vincerla, è arrivata anche questa decisione del Tar, che ha ‘congelato’ il daspo in via cautelare. Solo più avanti, probabilmente dopo che sarà finita la stagione delle giostre, lo stesso tar entrerà nel merito della vicenda per una pronuncia definitiva.

Matteo Porfiri