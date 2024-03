"Il taser alla municipale non serve"

La strada per dare il taser ai vigili della riviera è tutta in salita. Dopo la commissione sicurezza, in cui il Centro Civico Popolare ha – pur timidamente – storto il naso all’idea di approvare una riforma del genere, ora è anche Umberto Pasquali a dire la sua. Ma il diniego, questa volta, viene espresso in tutt’altro tono: "San Benedetto – asserisce il consigliere comunale – non sente l’esigenza di inserire alcun armamento nella dotazione della polizia locale. I vigili devono fare i vigili, non gli sceriffi. Chi ha altre intenzioni può tranquillamente arruolarsi nell’esercito. La nostra città non è teatro di episodi violenti che facciano pensare ad una misura del genere. Misura che non ci è utile neanche per controllare il fenomeno della movida: primo, perché non lo si fa in questo modo, e secondo perché la stessa movida si sta affievolendo, non è più quella di una volta". Parole in qualche modo già sentite, viste le critiche espresse dal centrosinistra nella stessa commissione del 28 febbraio. Solo che ora il ‘no’ viene dalla stessa maggioranza, e quindi prima di portare avanti qualsiasi percorso il vertice comunale dovrà fare i conti con una coalizione che, in gran parte, non intende acconsentire ad una proposta del genere. Ad essere d’accordo è il blocco di destra, che però si trova all’ala opposta dell’emiciclo. I numeri ci sarebbero pure, ma per approvare l’armamento servirebbe una convergenza di parti politiche finora opposte, e l’esclusione di gruppi che invece hanno sempre sostenuto fedelmente la maggioranza. Sull’argomento, il sindaco Spazzafumo ha evitato di schierarsi in modo netto, affermando che ogni decisione verrà presa dopo una necessaria fase di confronto con i sindacati, il corpo dei vigili, le forze armate e la prefettura. Insomma, la questione sembra destinata a scivolare in uno stallo irrisolvibile. Nell’ambito della polizia municipale, invece, parrebbe essersi sbrogliata un’altra matassa: quella della nuova sede, la cui inaugurazione è attesa da diversi mesi. Finora non è stato possibile dislocare il settore per la mancanza degli arredi, che dovrebbero arrivare per metà marzo. Considerate le tempistiche del trasloco, pertanto, la sede di piazza Kolbe dovrebbe aprire ufficialmente i battenti attorno al 15 aprile. I vigili diranno addio ai locali dell’ex palazzo comunale di piazza Cesare Battisti, che l’anno prossimo verrà restaurato grazie ad un maxifinanziamento di 4,7 milioni provenienti dal fondo per la ricostruzione.

Giuseppe Di Marco