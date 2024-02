Il taser divide sindaco e cattolici

Sull’inserimento del taser nella dotazione della polizia locale San Benedetto non ha – e difficilmente avrà – una posizione unanime. È anche prevedibile, data la presenza di aree politiche piuttosto differenti in emiciclo. Lo stesso sindaco, nella commissione sicurezza di ieri sera, ha rimesso la questione a future audizioni.

"Stiamo facendo una valutazione ad ampio raggio – ha detto il primo cittadino – prima di prendere un impegno bisogna che ne discutano tutti, in modo da trovare una soluzione condivisa con tutti gli attori coinvolti. Siamo una città sicura ed accogliente, quindi vorremmo continuare così. Con il passare del tempo le problematiche si sono fatte diverse: quello che succedeva 10 anni fa è diverso rispetto a quanto accade oggi. Sia quel che sia, sull’armamento faremo un confronto sereno, soprattutto con il sindacato e il corpo dei vigili". A favore della misura è il blocco di destra, ma Spazzafumo, sull’argomento, dovrà tenere presente la sua stessa maggioranza. È da capire, infatti, la posizione di Umberto Pasquali e della sua area politica, nonché quella del Centro Civico Popolare. I cattolici, ad esempio, si sono già defilati: "L’armamento implicherebbe finanziamenti notevoli – ha dichiarato Domenico Novelli – farei più investimenti sul personale".

Ad essere contrari sono anche Aurora Bottiglieri, Luciana Barlocci e Paolo Canducci. "Ad oggi, tra le forze dell’ordine, quante persone armate ci sono a San Benedetto? – ha affermato il leader dei Verdi – È veramente necessario che ce ne siano altre? Il nostro sforzo deve essere canalizzato nell’ottenimento del commissariato di primo livello. Perché non spostiamo in riviera il personale di stanza ad Ascoli? Non siamo nel Far West". Dal canto suo, Barlocci ha fatto notare che i vigili non fanno parte delle forze armate, e dato che l’età media della municipale risulta elevata, bisognerebbe muoversi con i piedi di piombo. "È chiaro che in maggioranza non c’è una posizione condivisa, altrimenti oggi sarebbe stata presentata una proposta – ha messo in chiaro Giorgio De Vecchis – Il comune, piuttosto, dovrebbe pensare all’utilizzo del taser come arma di difesa". In commissione si è anche parlato di adottare un’azione comune per ottenere un commissariato di primo livello, cosa che consentirebbe alla riviera di avere più agenti. "La richiesta – ha commentato Pasqualino Piunti – deve partire dalla prefettura e dalle forze dell’ordine, attraverso un’analisi del grado di criminalità e un quadro di sostenibilità con gli organici".

Giuseppe Di Marco