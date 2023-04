Il tavolo sul turismo "Settanta chilometri dal mare alla montagna: è ora di lavorare uniti"

"Ho già dato mandato agli uffici di convocare tutte le sigle sindacali così da fissare un primo appuntamento per il tavolo permanente sul turismo". Il presidente della Provincia Sergio Loggi ha accolto la richiesta avanzata da Cgil, Cisl e Uil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Obiettivo: "Realizzare insieme un progetto di turismo diffuso, legale e sostenibile, che parta dalla centralità del lavoro e dell’occupazione".

Era questa la richiesta dei sindacati che da tempo sostengono che occorre un tavolo istituzionale permanente in grado di sviluppare un progetto di sviluppo del turismo territoriale. Il dibattito parte dalle attuali problematiche che interessano il turismo dove è sempre più difficile trovare dipendenti soprattutto per la stagione turistica, tra l’altro alle porte. Da un lato ci sono i datori di lavoro e le associazioni di categoria che sostengono che questo tipo di lavoro va riqualificato, sta perdendo appeal, dall’altro i lavoratori sostenuti dai sindacati che lamentano contratti di lavoro inadeguati. Ma associazioni di categoria e sindacati su un punto sono sicuramente d’accordo: senza progettualità non si va da nessuna parte. Di qui la richiesta di un tavolo permanente sul turismo da parte proprio dei sindacati. "Condivido la proposta dei sindacati – ha detto Loggi – perché servono risposte sul turismo e sul lavoro. Li incontrerò e poi porterò l’argomento all’assemblea dei sindaci al fine di fare rete con gli altri comuni così come abbiamo sempre fatto anche su altre tematiche, dalla sanità alle problematiche abitative. Anche per il lavoro, nell’ambito della sanità". Il turismo non è più di competenza provinciale ma è in capo ai Comuni e alla Regione. Cosa può quindi fare la Provincia? "Come ente territoriale possiamo essere coordinatori di un progetto chiamando in causa ovviamente la Regione che sempre viene invitata alle assemblee dei sindaci".

La Provincia può anche portare idee. "L’idea della Provincia è quella di portare avanti un progetto di sviluppo territoriale, dal mare ai monti. In 73 km, in linea d’aria, da San Benedetto ad Arquata, abbiamo mare, prima collina, calanchi e montagna. Possiamo incentivare il turismo sostenibile, in bicicletta da San Benedetto possiamo arrivare ai monti della Laga. La nostra identità, quella che va promossa insieme, deve essere territoriale, deve andare dal mare alla storia alla montagna, da San Benedetto ad Ascoli, ai borghi, alle colline, alle montagne". Turismo ma anche lavoro. "Dobbiamo partire dalla sensibilizzazione dei giovani entrando nel mondo della scuola. Abbiamo tante scuole professionali che possono essere di supporto al turismo. E poi dobbiamo ragionare sulla destagionalizzazione. Servono idee e progetti".

Sabrina Vinciguerra