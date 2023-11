Il tavolo tecnico scientifico permanente per l’area protetta

Come attività informativa, propedeutica alla istituzione del Parco Marino del Piceno, di recente è stato creato un Tavolo Scientifico Permanente di confronto e di integrazione delle informazioni scientifiche. Il 28 ottobre scorso nella sala convegni del Museo del mare di San Benedetto, l’associazione Promotori del Parco Marino del Piceno ha invitato vari esperti per valutare, alla presenza di rappresentanti istituzionali dei Comuni costieri, la complessità dello stato di sofferenza attuale del mare Adriatico e dei possibili scenari futuri dovuti al peggioramento degli equilibri ambientali. All’incontro hanno preso parte biologi marini, geologi marini, ecologi, climatologi, esperti in scienza della pesca e pianificazione dello spazio marino, gestori e pianificatori di aree protette, ecoturismo, divulgazione e comunicazione sulla sostenibilità, esperti nella normativa comunitaria e nazionale. Tutti esperti provenienti da Politecnica, Unicam, Cnr di Ancona, Legambiente, Slowfood. Nell’incontro, dopo uno scambio di conoscenze ed esperienze, è stato deciso di costituire un tavolo scientifico permanente: "Indispensabile per un approccio organico ed integrato alle problematiche ambientali, analogamente a come di fronte a malattie complesse in qualsiasi ospedale si procede ad un consulto con vari specialisti per una valutazione interdisciplinare delle stesse" affermano i promotori del Parco Marino. Nell’incontro si è ribadito che il metodo scientifico è l’unico strumento che l’uomo ha a disposizione per prevedere il prossimo futuro e per trovare strumenti tecnici appropriati ad affrontarlo. I Promotori hanno apprezzato molto il contributo degli esperti. "In un contesto di continuo cambiamento, non sono più sufficienti le singole esperienze o competenze – affermano gli organizzatori dell’incontro –. La rinuncia al metodo scientifico equivarrebbe al ritorno ai sistemi di previsione degli antichi romani che, per anticipare il futuro, osservavano ed interpretavano il volo degli uccelli, oppure affrontare una malattia rivolgendosi ad una veggente anziché andare in ospedale". L’organismo cui si è dato vita avrà inoltre lo scopo di informare correttamente i cittadini sullo sviluppo delle conoscenze scientifiche e di confutare ogni informazione non fondata su dati certi. Gli esperti presenti si sono inoltre resi disponibili a lavorare insieme ai pescatori al fine di trovare soluzioni tecniche per una pesca sostenibile.

Marcello Iezzi