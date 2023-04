Il Team Red Racing di Grottazzolina sfoggia i suoi gioielli

Persino nella trasferta più lunga della stagione il Team Red Racing di Grottazzolina, riesce a sfoggiare i suoi gioielli. In occasione della tappa di Partanna (Palermo) valida per il Campionato italiano Epoca Fmi, Mirko Fiorentini ha conquistato la prima vittoria di stagione nella categoria D3, ma la soprattutto si è riappropriato della tabella rossa di leader del campionato. La maggior parte dei piloti del Team era impegnata sul tracciato di Fermo per la seconda prova di Trofeo Italia Uisp in concomitanza con la seconda prova di Campionato regionale Uisp; Graziano Peverieri nella categoria Agonisti Mx1, dopo due buone partenze si è dovuto accontentare del 5° posto assoluto; nella Esperti Mx1 Daniele D’Angelo si piazza all’8° posto. Bene gli altri piloti: Esperti Mx2 Luca Capriotti; Amatori Mx1Paolo D’Angelo; nella Amatori Mx2 Alessio Pieroni che però non riescono a salire sul podio. Nella categoria Hobby Mx1 Nicola Bugiolacchi parte bene e si ritaglia un ottimo 3° posto, mentre nella categoria Hobby Over 50 Taino Felici chiude in 5° posizione. Sullo stesso tracciato si è disputata anche la prima prova di Trofeo Italia Uisp Epoca, Mirco Pierucci conquista in scioltezza la seconda posizione assoluta. Mentre a Lesignano de Bagni (Parma), Marco Ravaglia ha partecipato ad una prova del Campionato regionale Uisp nella categoria Over 40 ottenendo la 3° posizione.