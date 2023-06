Il Team Red Racing sale sul podio a Jesi e a Prato

Domenica si è disputata la quinta prova di Campionato Regionale Uisp sul tracciato ‘Alvaro Peverieri’ di Jesi, a cui il Team Red Racing di Grottazzolina ha partecipato con quattro piloti, di cui tre sono finiti sul podio e uno si è dovuto accontentare del quarto posto assoluto. Mentre sul tracciato ‘Il Geko’ di Prato, è iniziato il Trofeo toscano di minimoto dove Michele Barbizzi, quest’anno passato alla categoria Senior si è messo subito in luce ottenendo la seconda piazza del podio. Tornano alle ruote artigliate grande successo di Nicola Bugiolacchi, che ha conquistato il primo gradino del podio nella categoria Hobby Mx1, mentre Taino Felici nella Hobby Over 50 con due secondi posti di categoria sale sul secondo gradino del podio mantenendo saldamente la tabella rossa di leader, sul terzo gradino invece sale Daniele D’Angelo nella categoria Esperti Mx1. Mentre Luca Capriotti chiude in 4 posizione nella Esperti Mx2.

a.c.