Il Team Red Racing trionfa a Jesi con Bugiolacchi

Si avvicina la conclusione della stagione agonistica, ma il Team Red Racing con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, continua a fare spazio in bacheca per accogliere nuovi trofei. Domenica si è corsa l’ultima prova di Campionato regionale Uisp Epoca sul tracciato dell’Acquasanta di Jesi. Si è tenuta anche la gara interregionale aperto a tutte le categorie, dove il giovanisimo Nicola Bugiolacchi (foto) ha fatto il profeta in patria sul tracciato di casa vincendo le qualifiche della mattina ed entrambe le batterie nella categoria Hobby Mx1, arrivando a vincere anche il Trofeo di migliore squadra. Tornando alla categoria Epoca Mirko Fiorentini, che occupava la seconda posizione della classifica assolta si è dovuto accontentare del 3° posto di giornata nella categoria New Epoca, ma i punti sono stati sufficienti a chiudere al primo posto il campionato Regionale Marche Uisp categoria New Epoca. Mentre sul tracciato del ‘Miravalle’ di Montevarchi (Arezzo), si è corso il Trofeo delle Regioni Fmi, dove Graziano Peverieri ha ottenuto una terza posizione è risultato terzo assoluto e migliore dei marchigiani in pista.