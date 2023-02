Serracchiani, Lai, Orlando, Verini del Pd nell’esercizio delle loro prerogative istituzionali, visitano detenuti sottoposti al 41 bis. Si tratta di Alfredo Cospito, anarchico in sciopero della fame, e 3 boss, Di Maio, camorrista, Presta, ndranghetista, Rampulla, mafioso. Donzelli di FdI, vicepresidente Copasir, agitando conversazioni registrate al 41bis dall’amministrazione penitenziaria fra Alfredo Cospito e i boss, chiede "la sinistra sta con i terroristi o con lo Stato?", e il sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri di FdI Delmastro Delle Vedove, qualifica l’incontro come "inchino" ai mafiosi. Il presidente della Camera Fontana nomina il giurì d’onore per valutare le accuse e la Procura di Roma vaglia su esposto del leader dei Verdi Bonelli ipotesi di reato di rivelazione e utilizzo di segreti d’ufficio. Non sarà il caso la politica tutta si fermi? Il ministro della Giustizia Cartabia ha disposto il 41 bis per Cospito, al quale lui ha fatto reclamo. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma a dicembre ha respinto il reclamo perché "il detenuto, inserito ai vertici di un’associazione con finalità di terrorismo, ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l’esterno", "inviando documenti di esortazione di prosecuzione della lotta armata di matrice anarchico- insurrezionalista". Cospito è ricorso in Cassazione, udienza il 7 marzo prossimo. La Giustizia faccia il suo corso.