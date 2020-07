Giovedì e venerdì si aprirà il sipario sulla prima tappa ascolana della 22esima edizione della stagione del ‘Tau. Teatri antichi uniti’, promossa dall’Amat in collaborazione e con il sostegno del Comune. Il doppio appuntamento al teatro romano, con inizio alle 21.30, è con Elisabetta Pozzi in...

Giovedì e venerdì si aprirà il sipario sulla prima tappa ascolana della 22esima edizione della stagione del ‘Tau. Teatri antichi uniti’, promossa dall’Amat in collaborazione e con il sostegno del Comune.

Il doppio appuntamento al teatro romano, con inizio alle 21.30, è con Elisabetta Pozzi in ‘Elena’ di Ghiannis Ritsos per la regia di Andrea Chiodi. Magnetica sulla scena, la Pozzi conferma le sue maiuscole doti d’interprete, padroneggiando con naturalezza la variegata tavolozza di emozioni che caratterizzano il racconto. A rendere ancora più efficace l’interpretazione contribuiscono le belle musiche di Daniele D’Angelo che non si limitano solo a creare un tappeto sonoro, ma si fondono perfettamente con la recitazione. La regia di Andrea Chiodi restituisce momenti di grande intensità con assoluta semplicità.

La Elena interpretata da Elisabetta Pozzi ha rinunciato alla bellezza effimera, scivolata via ormai molti anni addietro: la sua bellezza adesso è ben altra, quella dell’esperienza. Recitata con la classe della grande attrice al vertice della maturità espressiva, in un sapiente dosaggio di parole e gesti, sussurri e declamazioni, la storia della donna Elena si dipana di fronte agli spettatori.

Lo spettacolo è prodotto dal Centro teatrale bresciano, i costumi sono di Ilaria Ariemme e le luci di Marco Grisa. I biglietti possono essere acquistati online su www.vivatcket.com, o alla biglietteria del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo. Per informazioni: 0736 298770 o 3346634432.

