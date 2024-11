Il teatro degli ’Esseri umani’

Prende il via venerdì alle 21,15 la nuova stagione teatrale al cineteatro San Filippo Neri, a cura di Caleidoscopio Aps. Il primo spettacolo in programma della stagione, che andrà avanti fino al 29 marzo, è ’Carne’, scritto da Fabio Massimo Franceschelli con Elvira Frosini e Daniele Timpano. ’Essere umani’, è il titolo della serie di appuntamenti di "dieci spettacoli, di cui sette di prosa e tre di teatro per ragazzi. Gli spettacoli di prosa verranno portati in scena da compagnie pluripremiate, provenienti da diverse parti d’Italia e avranno come tema comune le persone nella loro umanità, fatta di fragilità, ma anche di quella forza che scaturisce dall’unione con gli altri, dando spazio a riflessioni di interesse sociale. Gli spettacoli per ragazzi avranno, invece, come principali tematiche l’ecologia e il rispetto per l’ambiente" spiegano Chiara Santarelli, che cura la direzione artistica e Irene Procacci, che si occupa della comunicazione. Tornerà anche l’iniziativa dal titolo ’C’è di più’, grazie alla quale il pubblico potrà interagire con gli artisti e partecipare a momenti di dialogo e riflessioni. "Caleidoscopio riporta il teatro al centro di San Benedetto e dimostra nuovamente passione e determinazione", evidenzia l’assessore alla cultura Lia Sebastiani. L’associazione nasce nel 2009, e dal 2016 gestisce il Cineteatro San Filippo Neri, nel quale si portano avanti progetti culturali e sociali e corsi. Presso il botteghino del teatro è possibile prenotare gli abbonamenti (fino a venerdì 8) e i biglietti, acquistabili anche su ciaotickets. Info e prenotazioni: www.cineteatrosanfilipponeri.com o 389 1463537

Stefania Mezzina