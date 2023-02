Il terreno di villa Santi agita il consiglio Romani: "La zona va riqualificata"

Scintille nell’ultimo consiglio comunale di Massignano tra maggioranza e opposizione sull’acquisto di un terreno, in zona Villa Santi, per la realizzazione di un’area verde o un parcheggio o un’area coperta sempre ad uso di interesse pubblico. Il sindaco Massimo Romani ha spiegato che l’operazione ha come obiettivo la riqualificazione della zona con la speranza che i privati "incomincino a muoversi e ad aggiustare le loro abitazioni". Contrarie le minoranze. Il consigliere Ercole Speca ha chiesto di prendere in considerazione altre priorità prima di spendere soldi pubblici. Il consigliere Enrico Fioroni ha aggiunto che 28.000 euro per l’acquisto di un’area senza alcuno studio di fattibilità, non è un’urgenza. Il sindaco Romani ha insistito per l’acquisto, poiché ci vede una forte spinta per il territorio in una zona molto particolare del territorio. Alla fine il punto è stato approvato con i soli voti della maggioranza.