Il terzo cambio di allenatore non basta, Colli sempre più ultimo: passa la Jesina

ATLETICO AZZURRA COLLI

0

JESINA

1

AZZURRA COLLI (4-3-3): Scartozzi; Spadoni (22’st Del Marro), Sosi, Filipponi, Vallorani; Rossi (41’st Dacosta), Gabrielli, Canestrelli; Petrucci (12’st Romanazzo), Gesuè, Fazzini. A disp.: Castelletti, Aliffi, Acciarri, Cancrini, Albanesi, Montanari. All.: Alessio Morelli.

JESINA (4-2-3-1): Pistola; Grillo, Lucarini, Capomaggio T, Giovannini; Zandri, Zagaglia; Chacana, Cordella (31’st Kouentchi), Re (12’st Giunti); Trudo. A disp.: Sansaro, Dentice, Bugatti, Brega, Capomaggio P, Marcucci, Nazzarelli. All.: Simone Strappini.

Arbitro: Chiarotti di Macerata.

Rete: 34’st Lucarini

Note – Spettatori 200 circa. Espulso al 47’st Kouentchi. Ammoniti: Petrucci, Trudo, Spadoni, Capomaggio. Angoli: 3-1. Rec.: 1’-4’.

Il terzo allenatore stagionale non riesce nell’impresa di far tornare il sorriso all’Atletico Azzurra Colli. II ritorno al Comunale di Colle Vaccaro che contrariamente alle previsioni non è stato trasformato con il manto in erba sintetica, non ha aiutato i ragazzi di Mister Morelli colpiti nel finale da Lucarini dopo una gara equilibrata, ma non certo avvincente. A dieci dalla fine, infatti la Jesina ha trovato la via del gol dopo aver prodotto davvero poco: punizione dalla sinistra di Zandri e colpo di testa in diagonale di Lucarini che infila Scartozzi per il gol decisivo.

v. r.