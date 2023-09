Il torneo ’Nyatec’ un successo a Cupra con 100 tennisti

E’ stato un bel successo la 2ª edizione del Torneo Open maschile di Tennis ’Nyatec’ tenutosi presso il Circolo Tennis ’Carlo Costa’ di Cupra Marittima. Al torneo hanno partecipato 100 tennisti, provenienti da ogni parte della Penisola, dalla quarta alla seconda categoria. Il Trofeo è andato a Tomas Gerini (classifica 2.1) del circolo tennis Perugia che nella finale ha battuto due set a zero Fabio Mercuri del tennis club Bologna. Numeroso ed appassionato il pubblico che ha apprezzato la qualità e l’alto livello della competizione. Spalti affollati di appassionati dello sport della racchetta, per assistere alle ultime fasi del torneo. Entrambi i finalisti hanno tenuto a fare i complimenti per la qualità dei campi e dell’accoglienza che hanno ricevuto a Cupra Marittima. "Come amministrazione comunale – affermano i membri della maggioranza – ci complimentiamo con il presidente del Circolo, Giuliano Caridi, con il direttivo e con tutti i soci per la bella iniziativa".