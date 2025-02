"Il torrente straripa, ma ora abbiamo risolto finalmente il problema"

A seguito degli eventi calamitosi del 18 settembre che hanno causato lo straripamento del fosso ’Gianna felice’ situato nei pressi della zona industriale di Acquaviva, l’Amministrazione si è subito attivata evidenziando le criticità direttamente al Presidente della Regione Francesco Acquaroli durante l’incontro in Regione del 23 settembre scorso.

Contemporaneamente il servizio competente del comune di Acquaviva, ha segnalato agli uffici regionali le problematiche che colpiscono la zona industriale ogni qualvolta si registrano precipitazioni abbondanti. "L’obiettivo era quello di ottenere supporto per una immediata risoluzione poiché il torrente, confluente nell’Albula, da sempre crea problemi ai residenti e alla viabilità della zona industriale – afferma il sindaco Sante Infriccioli – Le verifiche fatte dai tecnici comunali e del Genio Civile, hanno evidenziato che la portata insufficiente del canale e la geometria delle reti di canalizzazione impediscono un corretto deflusso sino all’Albula.

In virtù del costante interessamento di Amministratori, tecnici comunali e regionali il problema è stato risolto. Grazie per i fondi alla Regione al Genio Civile Marche Sud per l’intervento".