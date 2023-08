’Il tramonto di Odorisio’ Oggi la prima di tre serate

Un grande spettacolo di luce che unisce natura e uomo. Inizia oggi alle 19 la 6° edizione de ‘Il tramonto di Odorisio. L’architettura della Luce’, evento promosso dai quattro Rotary del territorio in collaborazione con l’Amministrazione di Santa Vittoria in Matenano. La manifestazione si articolerà in tre giorni oggi, domani e lunedì lungo corso Matteotti, ma l’evento clou si svolgerà appunto domani, come hanno annunciato il vice sindaco di Santa Vittoria Francesco Agostini; Michele Tarulli e Paolo Scendoni rispettivamente presidenti dei Rotary club Alto Fermano Sibillini e Rotary club Montegranaro, Stefania Bellabarba ideatrice e consulente scientifica della manifestazione: oltre al vice presidente del Rotary club Alto Fermano Sibillini Emidio Pipponzi.

"L’iniziativa viene sostenuta dai quattro Rotary del territorio – spiegano i presidenti Paolo Scendoni e Michele Tarulli – e rappresenta oltre ad un volano di promozione per il territorio, un prezioso elemento d’incontro fra la natura e l’architettura, la fusione fra natura e uomo". Come dicevamo l’appuntamento è fissato alle 19 di domani in corso Matteotti, dove si terrà prima un momento di confronto con le relazioni del filosofo Antonio De Simone, Stefania Bellabarba e Gennaro Natale, a cui seguirà l’esibizione il violinista Valentino Alessandrini che accompagnerà l’evento. Infatti, ogni anno all’inizio di agosto il sole tramontando attraversa nel centro l’arco della Torre civica realizzata da Odorioso, creando un suggestivo irraggiamento di luce.

"La torre di Odorisio Abate e Podestà, costruita nel 1236 – commenta Bellabarba – rappresenta una compenetrazione di ruoli e incarna il potere spirituale e istituzionale, è porta urbica, torre di rappresentanza e difesa. In un certo senso la Torre rappresenta Odorisio stesso".

