Il travertino che sparisce. Cemento in via delle Stelle: "Sono lavori inaccettabili"

Parte il restyling in via delle Stelle ma la cittadinanza sembra avere qualcosa da dire. "Da quanto constatato desidero manifestare delle perplessità nella speranza di essere smentito" scrive Guido Biondi. "L’intervento di riqualificazione di Via delle Stelle (Rrete li Mierghie) e delle Rue limitrofe, uno dei luoghi più iconici del centro storico di Ascoli, definito inizialmente di ’tipo conservativo’ si sta rivelando tutt’altro che tale. Il lavoro di rifacimento della pavimentazione delle rue si è di fatto concretizzato in un vistoso intervento di cementificazione dei ciotoli riposizionati in modo ’lasco’ e sigillati tra loro con il banale metodo della ’boiaccatura’. Un’operazione – continua – che ha determinato una trasformazione dell’immagine di quel sito, dove ora prevale una cromia grigio bianca, rispetto a quella preesistente caratterizzata dalla trama dei ciotoli posati a secco in totale sintonia con tutto il contesto naturalistico del luogo. Dopo un periodo di sosta i lavori sono intanto ripresi con la stuccatura del pietrame misto dei muretti e con il rifacimento in diversi tratti delle copertine realizzate però in più punti in cemento, determinando uno stridente ed inaccettabile contrasto. Al riguardo vorrei pensare che si tratti di un’operazione provvisoria in attesa di una più consona sistemazione tanto orribile è quella attuale. Se così non fosse si tratterebbe di una scelta inaccettabile e per altro incomprensibile visto che in qualche altro tratto si è utilizzato il travertino per la copertura dei muretti".

L’indignazione si deve quindi alla scelta del materiale: ’grezzo’ cemento invece che pregiato travertino. "D’altra parte – conclude – Ascoli è la capitale di questa nobile pietra e l’intervento di riqualificazione era ed è l’occasione per risarcire quei tratti in passato rifatti in cemento con interventi sbrigativi e frutto di ignoranza".

Ottavia Firmani