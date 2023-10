Il trekking urbano: alla scoperta della città

A spasso per scoprire i segreti della città. Fermo partecipa alla XX Giornata Nazionale del Trekking urbano, ovvero il turismo a piedi, sostenibile, alla scoperta delle bellezze della città, in programma domani e mercoledì con partenza alle ore 9.45 da Largo Matteucci, davanti alla Chiesa del Carmine, con un percorso che permetterà di scoprire la storia di luoghi spesso nati con altri scopi e trasformati in spazi molto importanti. Si tratta di una proposta di turismo lento, sostenibile e rispettoso, adatto a tutti, il percorso porterà i partecipanti a scoprire alcuni luoghi storici che, cambiando destinazione, sono stati rigenerati, tornando ad avere un ruolo nell’ecosistema urbano e sociale cittadino. Tra questi le suggestive Cisterne romane, il palazzo municipale, un tempo sede del delegato Pontificio, il Collegio Fontevecchia, che ospita la prima sezione del museo archeologico ed è ancora in fase di restauro, l’ex scuola Betti, interessata da un moderno progetto di riqualificazione urbana, la chiesa di S. Filippo, recuperata dopo tanti anni di chiusura.

Info 0734. 343434