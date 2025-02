Il tribunale fiscale sarà accorpato ad Ancona

Ad Ascoli verrà tagliato il Tribunale Fiscale. La notizia riportata nell’edizione di ieri de Il Sole 24 Ore evidenzia come al Mef Ministero dell’Economia e delle Finanze stanno studiano un dettagliato piano di accorpamenti che si concretizzerà con la chiusura di 103 Tribunali Fiscali in Italia pari al 62% del totale. In pratica, il Tribunale Fiscale di Ascoli sarà accorpato a quello di Ancona. Nella corte tributaria di primo grado del capoluogo dorico confluiranno anche i tribunali fiscali di Macerata e Pesaro. Lo scopo del riordino è stato definito dagli esperti "epocale" e non è solo finalizzato alla riduzione dei costi che nel prossimo triennio saranno pari a 700mila euro, ma anche per dare piena attuazione alla legge di riforma 130/2022 che prevede la mutazione del giudice tributario da onorario a professionale. In questo caso il numero dei giudici in servizio in primo grado diminuisce nettamente passando, su tutto il territorio italiano, dagli attuali 1.648 a 448. L’attuale compenso dei giudici tributari si aggira tra i tremila e gli ottomila euro netti mensili. I tagli, secondo i tecnici ministeriali, vanno a interessare quelle strutture che hanno un contenzioso ridotto tra cittadini e l’erario.

Vittorio Bellagamba