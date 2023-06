Il tribunale non è ancora salvo Continua il braccio di ferro tra lo Stato e la società di fondi

La permanenza del tribunale di Ascoli nel Palazzo di Giustizia in piazza Orlini non è affatto salva come sembrava a gennaio scorso dopo che il giudice del tribunale di Ascoli Paola Mariani ha respinto la richiesta della società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE SGR, proprietaria del Palazzo di Giustizia del capoluogo piceno (rilevato da Assicurazioni Generali), che aveva chiesto rilascio e liberazione dell’immobile per fine contratto. La causa, infatti, è ancora in piedi e non è alle viste alcun accordo fra le parti per arrivare ad una soluzione pacifica come invece era stato ipotizzato cinque mesi fa. Il fondo rivuole l’immobile che il ministero non vuole invece lasciare e la diatriba riguarda la data di fine contratto. Per di più non c’è al momento alcuna trattativa per l’eventuale acquisto del Palazzo di Giustizia da parte del Demanio. Lo scorso febbraio il sindaco Fioravanti si è recato presso il Ministero della Giustizia per incontrare il sottosegretario di Stato Andrea Delmastro Delle Vedove e il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie. Massimo Orlando.

"Dopo aver spiegato l’importanza strategica del tribunale per Ascoli e tutto il Piceno sono stato rassicurato sul futuro della struttura, nei confronti della quale si erano già attivati, anche con i loro uffici. Grazie a tale lavoro svolto in maniera rapida e in totale sinergia – disse all’epoca il sindaco ascolano – il tribunale tornerà dunque nelle disponibilità dell’Agenzia del Demanio e vedrà poi lo stesso Ministero della Giustizia scendere fattivamente in campo con interventi di ristrutturazione della sede di un così importante servizio giurisdizionale". Alle dichiarazioni di impegno da parte di Delle Vedove e di Orlando non ha fatto seguito una trattativa su basi plausibili per giungere ad una conclusione positiva.

Le parti sono ferme nei loro punti di partenza: lo Stato ritiene eccessive sia le cifre del rinnovo del contratto di locazione, sia la richiesta fatta da InvestiRE SGR per vendere il Palazzo di Giustizia di Ascoli che, anzi, a quanto pare si vogliono tenere ben stretto. In tutto ciò prosegue dunque la causa davanti al giudice Paola Mariani con all’orizzonte niente di buono. Al pronunciamento di gennaio ha fatto seguito, come da prassi, la procedura di mediazione obbligatoria che è fallita miseramente. Prosegue quindi il giudizio di opposizione a licenza per fine locazione, a cui potrebbe far seguito la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per i controlli di competenza.

Peppe Ercoli