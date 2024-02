Il tribunale si auto sfratta: "Dal 2026 tutti trasferiti"

Il tribunale di Ascoli ha sfrattato sé stesso. L’immobile che ospita il palazzo di giustizia di Ascoli deve infatti tornare al legittimo proprietario, anche se ciò non accadrà nell’immediato, ma entro il 29 dicembre 2026. Così ha deciso il giudice del tribunale di Ascoli Paola Mariani che ha sciolto la riserva e ha depositato la decisione sulla delicata questione. Mariani ha respinto il ricorso dell’Agenzia del Demanio, dando ragione quindi alla società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE sgr, proprietaria del Palazzo di Giustizia di Ascoli (rilevato da Assicurazioni Generali), che aveva chiesto rilascio e liberazione dell’immobile per fine contratto, essendo il contratto di locazione scaduto il 28 dicembre 2022. Nel restituire l’immobile al fondo immobiliare, il giudice Paola Mariani si è rifatto a norme che sono state introdotte durante il periodo del Covid e, tenuto anche conto del vincolo di destinazione pubblica dell’immobile, ha prorogato di quattro anni (rispetto al 2022) la scadenza del contratto, portandola quindi al 28 dicembre 2026. Allo scoccare della mezzanotte il Demanio dovrà restituirlo ad InvestiRE sgr "libero e vuoto da persone e cose". Nella speranza che qualcosa nel frattempo accada e che le parti giungano ad un accordo per il proseguimento dell’attività legata alla giustizia nel palazzone in piazza Orlini, nel centro di Ascoli.

La proroga alla fine 2026 può sembrare una data ancora lontana, ma di fatto non lo è. Almeno nel caso il Demanio decidesse di abbandonare l’immobile e collocare gli uffici del Tribunale e della Procura altrove. I tempi tecnici per ’traslocare’ un tribunale in altro immobile che andrebbe attrezzato sono piuttosto lunghi. Per cui si tratta di una decisione che dovrà essere presa già nei prossimi mesi. Va detto che le parti sono molto distanti, sia riguardo il proseguimento della locazione, sia per l’eventuale acquisto dell’immobile da parte del Demanio. Lo Stato ha ritenuto troppo alta la richiesta di affitto fatta dal fondo proprietario dell’immobile in piazza Orlini per cui ha lasciato scadere il contratto. Non hanno avuto buon fine neanche i tentativi, per altro timidi, di acquisto. Una vicenda che tiene in ambasce una vasta platea di soggetti. L’Ordine degli avvocati quando il caso è scoppiato ha manifestato tutta la preoccupazione per una diatriba che rischia di "mettere in serio pericolo l’essenziale servizio giurisdizionale, con grave danno per l’intera utenza del circondario e non solo".

Peppe Ercoli