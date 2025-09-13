Il trio Accordance incanta il pubblico al Belvedere Calcagno

È calato il sipario sulla XXIII rassegna del Cupra Musica Festival, con un concerto del trio Accordance che ha incantato il numeroso pubblico presente nel Belvedere Calcagno al tramonto. Federico Bracalente al violoncello, Daniele Cococcioni alla fisarmonica e Giacomo Gradozzi al contrabbasso hanno scaldato il cuore dei presenti con musiche dal seicentesco Monteverdi ai contemporanei Bacalov e Carlomé.

Il Cupra Musica Festival si è confermato come una delle manifestazioni estive più seguite da cuprensi e turisti che ha calamitato oltre 1.800 persone, di cui circa 1.000 presenti solo all’alba del 15 agosto con Valentino Alessandrini e il suo violino. Premiate le scelte del team che si è occupato dell’organizzazione, composto dal direttore artistico Davide Martelli, dall’assessore alle Politiche sociali e agli eventi Eleonora Sacchini, dall’assessore al Turismo e alla Cultura Daniela Luciani e dal presidente della proloco Gabriella Peroni.

In attesa della XXIV edizione della prossima estate, il direttore artistico e il team organizzativo stanno valutando, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, la possibilità di proporre qualche appuntamento per l’autunno/inverno 2025/2026.