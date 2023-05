Il trionfo di Bochicchio: "Distacco incredibile"

È la lista civica ‘Bochicchio Avanti così’ che ha nel cuore il Movimento 5 stelle la vincitrice indiscussa delle elezioni amministrative di Castel di Lama, con 2.272 voti, il 50,44%. La lista 20.23 ‘Democraticamente insieme’ di Tiziano Oddi, che aveva al suo interno la vecchia guardia del Pd, rimane ferma al 34,86% conquistando il secondo posto con 1.570 voti, mentre terzo posto per il centrodestra capeggiato da Francesco Ciabattoni che ottiene il 14,70% e si ferma 662 voti. Castel di Lama sceglie ancora Bochicchio, ma questa volta con un largo scarto di voti e manda a casa la vecchia guardia, nel complesso ci sono state anche 83 schede nulle. E’ la fine di un’epoca, di una classe politica, che ha tentato in tutti i modi di riprendersi il potere, ma che ha dovuto cedere il passo al nuovo. Il verdetto è netto e non lascia spazio ad interpretazioni. Il popolo di Bochicchio si è riunito nel bar di Villa Sant’Antonio ad attendere i risultati, subito si è capito che era in vantaggio e quindi è esploda la gioia.

Sindaco, una grande vittoria, che cosa prova?

"Emozione, soddisfazioni e anche un po’ di incredulità, perché non pensavo di avere tutto questo distacco dagli altri, pensavo sarebbe stato tutto molto più difficile, perché gli altri erano sulla carta forti e motivati, mi fa piacere che le persone abbiano capito la serietà del progetto e il lavoro svolto in questi 5 anni e al di là di tante chiacchiere noi abbiamo sempre pensato al bene di tutti e questo è la cosa che mi inorgoglisce più di tutti. Hanno sempre puntato sul fatto che non ero di Castel di Lama e per la seconda volta hanno scelto un ‘papa straniero’, voglio far capire che questo concetto è Medievale ed è stato ormai superato".

Che cosa ne pensa di tutti i veleni che hanno accompagnato la campagna elettorale?

"I veleni rimarranno nelle loro vene. Questa vittoria è il migliore antidoto".

Che cosa si deve aspettare Castel di Lama da questa vittoria?

"Questa amministrazione sarà sicuramente diversa dalla prima, partiamo sapendo già quello che dobbiamo fare, dobbiamo capire cosa ci aspetta in questi 5 anni, perché nella prima abbiamo dovuto affrontare la pandemia da Covid. Sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo partire immediatamente, cinque anni volano, trascorso questo mandato non potrò ricandidarmi, quindi sarà necessario creare l’alternativa, la nuova squadra. Sono molto soddisfatto il successo di questa tornata elettorale è anche il risultato della buona amministrazione dei cinque anni passati". Maria Grazia Lappa