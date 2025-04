Il trionfo di Matteo Terenzi

Il giovane velista del Circolo Nautico Sambenedettese Matteo Terenzi, a bordo dell’imbarcazione Sagola Spartivento, ha conquistato una straordinaria doppia vittoria nella trentaduesima edizione della regata d’altura ’Roma per Tutti’, una delle competizioni veliche più impegnative e prestigiose del Mediterraneo. Dopo aver percorso 550 miglia nautiche, Sagola Spartivento ha tagliato per prima il traguardo, aggiudicandosi sia la Line Honours, prima barca a concludere la regata, sia il primo posto assoluto nella categoria Orc, davanti a un’agguerrita flotta di barche avversarie. "Siamo fieri di questo risultato che premia il talento, l’impegno e la tenacia di Matteo – commenta il presidente del Circolo Nautico Sambenedettese, Igor Baiocchi –. Vederlo crescere con noi, e ora vederlo vincere su scenari così prestigiosi è una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità velica".