Il trionfo di Zannori a Foligno

C’era andato vicino tante volte. E finalmente ce l’ha fatta. Mattia Zannori, che quest’anno ha corso la giostra di agosto per Porta Maggiore, ha trionfato ieri alla Quintana di Foligno. Una prestazione strepitosa, quella offerta dal ragazzo di San Gemini, che in sella a Franceschina ha regalato il successo all’Ammanniti. Un trionfo, per il rione, che mancava addirittura da diciassette anni. Per Zannori, in terra umbra, si tratta della prima vittoria. E’ sfumato per poco, invece, per un misero secondo, il ‘cappotto’ a Luca Innocenzi. Il campionissimo del Cassero, infatti, ha chiuso in seconda posizione. Terzo l’ascolano Lorenzo Melosso, che ha corso per il rione Badia. Quarto posto per Adalberto Rauco (vice di Porta Tufilla), che ha giostrato per il Croce Bianca. Eliminati nella seconda tornata Tommaso Finestra, Nicholas Lionetti e Mario Cavallari.