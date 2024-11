Il ’Truentum’ va al professor. Franceschi

La commissione giudicatrice, riunitasi questa mattina, ha stabilito che per il 2024 il Premio Truentum sarà conferito al professor Francesco Franceschi, direttore del reparto di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso della Fondazione Policlinico Universitario ’Agostino Gemelli’ di Roma. La cerimonia di consegna della massima onorificenza cittadina si svolgerà nell’aula consiliare venerdì 22 dicembre. Nato a San Benedetto nel 1966, Franceschi si laurea summa cum laude nel 1995 in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna e prosegue il percorso di studi segnato dall’eccellenza assoluta. Dal 2014 è membro del Consiglio direttivo della società italiana di medicina di emergenza-urgenza, sezione Lazio (simeu-Lazio), di cui viene poi eletto Presidente nel biennio 2018-2019. Nel 2021 è chiamato all’insegnamento come professore di i fascia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, della cui scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza è a oggi direttore. Va ricordato che l’onorificenza chiamata ’Premio Truentum’ rappresenta la massima onorificenza concessa dalla Città di San Benedetto a quei sambenedettesi di nascita o adozione che, operando nei vari campi dell’agire umano, siano riusciti a conseguire traguardi prestigiosi a livello nazionale o internazionale, dando così lustro alla città. Il riconoscimento consiste in una medaglia d’oro accompagnata da una pergamena illustrante i meriti del premiato. Nel 2023 il premio è stato assegnato al professor Gian Luca Gregori, magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

g.d.m.