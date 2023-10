Il turismo per tutto l’anno: "Investiamo nelle strutture"

Oggi possono essere davvero in tanti ad avere la possibilità di vivere la montagna non soltanto per sciare. E chiaramente un impianto rinnovato, come quello che a breve potrà essere realizzato da San Giacomo a Monte Piselli, potrà consentire di abbracciare un turismo più ampio. "Ho seguito bene la vicenda che riguarda il nuovo impianto di risalita a Monte Piselli e qui ci sono stati pareri discordati – commenta la guida alpina esperta Tito Ciarma -. Per qualcuno era necessario per altri no a causa della presenza minore di neve in certi mesi dell’anno. A mio modo di vedere invece credo sia importante fare in modo che questo impianto resti qui. Voglio ricordare che circa trent’anni fa volevano chiudere Monte Piselli perché c’era meno neve e poi alla fine posso dire che abbiamo sempre sciato, quindi penso che sia fondamentale continuare a tenere queste strutture in piedi. Sono soldi spesi bene che favoriscono tutta una serie di attività preziose per il territorio. Inoltre questo va a favorire la crescita e la formazione, dando anche un impulso di carattere economico. Muove un discreto numero di utenti e questo sposta l’economia creando un certo impatto sulle nostre zone. C’è bisogno di una cultura ecosostenibile". I cambiamenti climatici degli ultimi tempi e una presenza sempre minore di neve ha costretto a ridisegnare alcuni progetti volti a rendere questi luoghi maggiormente attrattivi. Oggi la montagna può essere vissuta anche nei mesi meno freddi con tutta una serie di attività da sviluppare tra Sibillini, Laga e Monti Gemelli.

"La neve attrae – prosegue -, ma di recente si sono sviluppate tutta una serie di attività che iniziano ad essere abbastanza sostanziose. Se il turismo invernale richiamava tanti amanti dello sci, oggi iniziano ad essere molto diffuse anche le ciaspole. E qui sono tante le iniziative organizzate. Diciamo che in passato la montagna era appannaggio di un’élite, mentre oggi sta diventando alla portata di tutti. Sempre cercando di tenere i dovuti accorgimenti".

E ancora. "In questo cambio culturale è stato importante il contributo del Cai che oggi ha visto un ampliamento importante fino ad abbracciare nuove zone. Oltre ad Ascoli infatti sono presenti sezioni importanti a San Benedetto e in Val Vibrata. Io sono una guida alpina dal 1983 e attualmente posso dire che ci sono sempre più attività di vario genere che prevedono ampi itinerari presenti in questi splendidi luoghi. Si sono poi aggiunte le arrampicate, lo sci alpino e tutta una serie di momenti che vanno ad abbracciare un’utenza sempre più larga".

mas.mar.