‘Il valore del dono nell’economia civile’. La lectio magistralis di Stefano Zamagni

Sabato 10 maggio alle 10 nella sala De Carolis a Montefiore dell’Aso si terrà una interessante iniziativa sul tema: ‘Il valore del dono nell’economia civile’. Si tratta di una lectio magistralis del professor Stefano Zamagni, economista italiano, ex presidente dell’Agenzia per il terzo settore, che è stato anche presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali. Sarà l’occasione per conoscere ed approfondire una visione ’altra’ di Economia. Dopo i saluti del sindaco Nazzareno Ciarrocchi, i lavori saranno introdotti da Vito Verdecchia, direttore generale della Bcc di Ripatransone e del Fermano. A seguire ci sarà l’intervento del professor Stefano Zamagni che parlerà del valore del dono. L’iniziativa terminerà con il dibattito guidato dal professor Massimo Egidi, docente emerito di Economia presso la Luiss Business school. L’incontro è stato promosso dal Comune in collaborazione con la Bcc di Ripatransone e del Fermano.