"Il vecchio incasato in condizioni non decorose"

Il gruppo ‘Grottammare c’è’ torna all’attacco dell’Amministrazione comunale sulle aree degradate della città. "Non si tratta solo delle zone periferiche, abbandonate a se stesse e divenute ricettacolo di rifiuti, come purtroppo constatato da tempo dai residenti – scrive in una lunga nota il gruppo di opposizione – Anche il cuore pulsante del nostro borgo antico, quel ‘vecchio incasato’ che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della nostra offerta turistica, versa in condizioni tutt’altro che decorose. Tra escrementi di animali che deturpano le vie e una manutenzione palesemente insufficiente, l’immagine che Grottammare offre ai visitatori, quando non accuratamente ‘filtrata’ da operazioni di facciata, è tutt’altro che idilliaca". Il riferimento è rivolto alla recente visita di giornalisti specializzati che sono stati guidati alla visita della città dal vice sindaco Lorenzo Rossi. "Le dichiarazioni del vicesindaco, tese a minimizzare le criticità, hanno suscitato una ferma e indignata reazione da parte del gruppo civico ‘Grottammare c’è’ – si legge ancora nella nota – Denunciamo con forza la totale mancanza di programmazione da parte dell’amministrazione".