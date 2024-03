Il Ventidio monumento nazionale. Via libera all’emendamento Latini

Il Teatro Ventidio Basso diventa monumento nazionale. Un emendamento a prima firma dell’onorevole Giorgia Latini inserisce il teatro ascolano, insieme allo Sferisterio di Macerata, tra quelli scelti per la loro rilevanza storica e in quanto simboli di riferimento per la comunità nazionale. Ieri è arrivato il sì della Commissione, la settimana prossima il testo andrà in Aula. Grande soddisfazione da parte dell’onorevole Latini, che commenta: "Prosegue la grande opera di valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e dei teatri storici, autentici gioielli architettonici ricchi di opere d’arte. Le Marche sono la regione dei teatri, caratterizzate cioè, da una ’densità’ teatrale rispetto alla popolazione e al numero di Comuni che non ha uguali in Italia e forse nel mondo. Basti pensare che le Marche da sole hanno sul proprio territorio più teatri che tutta l’Italia meridionale". Poche settimane fa Giorgia Latini aveva depositato in Commissione una risoluzione in cui si impegna il governo, in ragione della vasta ricchezza architettonica e culturale del territorio marchigiano, a riconoscere ai teatri siti nella regione la qualifica di ‘teatri storici delle Marche’. I traguardi del Ventidio e dello Sferisterio rafforzano così anche la candidatura all’Unesco dei teatri storici marchigiani. "Parliamo di un ‘caso Marche’, peculiare e assolutamente originale, degno di essere riconosciuto come patrimonio mondiale dell’umanità – aggiunge l’onorevole –. Da queste considerazioni è scaturita la volontà all’epoca del mio impegno nell’assessorato regionale alla Cultura di sottoporre all’Ufficio unesco del segretariato generale del Ministero della cultura l’esame di una proposta di una candidatura dei teatri storici marchigiani che ha visto l’iscrizione nella tentative list (ovvero la lista propositiva italiana) come un unicum. Di questo dossier di candidatura fanno parte 62 teatri in 60 Comuni marchigiani". E così, il nobiliare teatro ascolano, intitolato a Ventidio Basso, vecchia gloria repubblicana del I sec. a.C. di origine ascolana, diviene monumento nazionale. Con i suoi 842 posti è la sala storica più grande della provincia, la terza in ordine di grandezza dell’intera regione Marche.

"Un riconoscimento prestigioso, che deve rendere orgogliosa tutta la comunità ascolana", sostiene il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Plauso anche dal presidente Amat, Piero Celani. "Stiamo vivendo un momento storico: le Marche possono vantarsi di due siti di prestigio come ’monumenti nazionali’".

Ottavia Firmani