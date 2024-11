Il Ventidio torna al Medioevo grazie ai ’Carmina Burana’

Nata quasi due anni fa con il preciso obiettivo di coordinare le attività culturali della città, la Fondazione Ascoli Cultura si accinge a presentare la sua prima produzione, dopo aver partecipato attivamente ad alcune manifestazioni come la Milanesiana e il Fumetto. Il 28 novembre metterà in scena al Ventidio i Carmina Burana e lo farà in un periodo nel quale i massimi teatri italiani aprono le stagioni liriche invernali. Ufficialmente i Carmina non hanno questo onore, praticamente se ne appropria con il suo cast di tutto rilievo: quattro cori per un totale di 120 elementi, 3 solisti, 2 pianisti, percussioni ed un corpo di ballo adeguato alla serata I Carmina Burana sono una delle cantate sceniche più famose del compositore tedesco Carl Orff e il brano più celebre è ’O Fortuna’. Non tutti sanno che i Carmina Burana sono componimenti che risalgono al Medioevo.

Il nome è composto da due termini: carmina, plurale della parola latina carmen che significa canto, e burana che deriva dal nome del luogo in cui è stato ritrovato il manoscritto: il monastero Bura Sancti Benedicti, l’attuale Benediktbeuern in Baviera. Il codice fu del 1230 e tramanda testi scritti perlopiù in lingua latina; ve ne sono, tuttavia, alcuni in antico tedesco o francese e altri che possiamo definire misti, in cui le varie lingue si mescolano. I testi poetici affrontano le più svariate tematiche, tra cui: la satira sui vizi e la corruzione del clero, la fortuna (intesa come fato e destino), l’amore in ogni sua forma, in particolare quella sensuale e sessuale. Si leggono anche canti che raccontano la vita universitaria e il gioco d’azzardo, e non ci si deve stupire per la presenza di queste tematiche visto che alcuni testi sono stati scritti dai cosiddetti goliardi (o clerici vagantes): giovani, appartenenti agli ordini minori, che abbandonavano le loro case per frequentare le università e spesso perdevano la retta via.