Il vescovo con la dottoressa Baiocchi

La dottoressa Raffaela Baiocchi, di ritorno dalla missione con Emergency a Gaza, sarà ospite ad Ascoli Piceno in una iniziativa organizzata da Radio Ascoli. L’appuntamento è per domani 11 settembre alle 18 presso la sala Morgante di Casa Regina Apostolorum, in Lungo Castellano Sisto V n. 56. La coordinatrice medica della clinica di Emergency nella Striscia, rientrata nei giorni scorsi, racconterà la sua esperienza quotidiana e le difficoltà di una popolazione sempre più allo stremo, in cui a pagare il prezzo più alto sono le donne ed i bambini. Da Gaza la dottoressa ascolana aveva inviato corrispondenze che hanno indignato e commosso gli ascoltatori, oltre a raccontare alla stampa, e anche al Resto del Carlino, quello che sta accadendo laggiù: dalla mancanza di cibo ai danni provocati dagli aiuti paracadutati dall’alto, dalla gravissima situazione sanitaria alla difficile ricerca di medicinali, dalla morte trovata in strada per mano dei cecchini al dramma dei bimbi e delle donne incinte. All’iniziativa interverrà il vescovo di Ascoli monsignor Gianpiero Palmieri, per portare la voce di una Chiesa che a Gaza resiste per la tutela della vita umana ed il rispetto dei diritti di un intero popolo sofferente.