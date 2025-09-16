Il vescovo: "È una ricerca permanente"

"La scuola è uno spazio vitale: non solo luogo di trasmissione di conoscenze, ma ambiente vivo in cui si comunica la vita, il sapere della vita, ciò che l’umanità ha compreso e trasmesso alle generazioni". Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, il vescovo di Ascoli, San Benedetto, Ripatransone e Montalto, monsignor Gianpiero Palmieri, ha rivolto un messaggio di augurio agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. "C’è chi ha un’intelligenza intuitiva, chi più matematica, chi creativa, tecnica, poetica – le parole del vescovo –. Le intelligenze sono molteplici e a scuola ognuno è chiamato a sperimentarle finché non riconosce il proprio talento, il proprio merito. In questa scoperta è custodita una vocazione straordinaria". Palmieri ha richiamato anche la lezione di Sant’Agostino, ricordando che l’intelligenza umana è aperta all’infinito e non può mai dirsi soddisfatta. "Il nostro cuore non si riposa mai se non in Dio – ha concluso il presule – La scuola, allora, non è ripetere nozioni, ma vivere una condizione di ricerca permanente, un desiderio di andare oltre, di confrontarsi con autori, scienziati, letterati e filosofi che hanno cercato verità profonde".

Messaggio agli studenti anche da parte del sindaco ascolano Marco Fioravanti, che ha fatto visita ad alcune scuole insieme all’assessore Donatella Ferretti. "Gioia e sorrisi, entusiasmo e speranze, curiosità e anche un pizzico di sana ansia: il primo giorno di scuola porta con sé tante emozioni – il pensiero del primo cittadino –. Auguro a tutti voi ragazzi di affrontare il nuovo anno scolastico con fiducia, determinazione e tanta voglia di crescere". Infine, l’augurio del presidente della Provincia, Sergio Loggi. "Vorrei formulare, a nome dell’amministrazione provinciale, i più fervidi auguri a tutte le componenti del mondo scolastico per un’attività didattica e formativa ricca di prospettive e soddisfazioni – il messaggio di Loggi –. Le scuole rappresentano sul territorio un presidio fondamentale di democrazia e veicolo indispensabile di crescita culturale, sociale ed economica grazie all’impegno quotidiano di studenti, docenti e personale amministrativo e logistico. Da parte sua la Provincia, nonostante le tante difficoltà, proseguirà la propria azione per ultimare i lavori intrapresi volti rendere i plessi scolastici sempre più sicuri, moderni e funzionali collaborando attivamente con i dirigenti e gli organismi scolastici. In un tempo di tensioni e drammatiche crisi internazionali – conclude Loggi –, nel rinnovare il mio augurio di buon anno scolastico, vorrei ricordare le parole di Nelson Mandela: ‘L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo’. Buon anno scolastico a tutti".

Matteo Porfiri