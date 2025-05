Il vescovo Palmieri: nel solco di Francesco: "Leone, dalla pace all’attenzione ai poveri"

La Conferenza Episcopale Italiana, attraverso una nota, ha invitato le comunità ecclesiali a ringraziare il Signore per l’elezione di Leone XIV e a pregare per il suo ministero. Ad accogliere l’indicazione, soprattutto nelle messe di questo fine settimana, saranno anche le parrocchie delle diocesi di Ascoli e San Benedetto.

Vescovo Gianpiero Palmieri, possiamo dire che quella di Prevost è stata un’elezione un po’ a sorpresa?

"Effettivamente non me lo aspettavo e si tratta di un outsider, ma è comprensibile che i cardinali lo abbiano scelto perché il suo profilo è internazionale. Nato negli Stati Uniti d’America, è diventato padre generale dei padri agostiniani, in quanto grande appassionato di Sant’Agostino. Poi è stato nominato vescovo in Perù, dove ha vissuto per moltissimo tempo. Ed è proprio lì che Bergoglio lo ha conosciuto. Ricordiamoci che Papa Francesco ha avuto un ruolo importantissimo in America Latina come presidente della Conferenza Episcopale Latino-americana e ha stimato profondamente, ne sono convinto, padre Prevost. Così tanto da farlo vescovo in Perù. Poi lo ha chiamato a Roma per un ruolo di rilievo, quello di cardinale prefetto della congregazione dei vescovi. Quindi, sia come padre generale degli agostiniani nel mondo che attraverso l’incarico successivo, Prevost ha conosciuto il mondo intero. Il suo profilo è davvero internazionale. Conosce i problemi della chiesa e del mondo".

Possiamo parlare, quindi, di una scelta effettuata nel solco della continuità con Francesco?

"Certamente. D’altronde, il discorso che Papa Leone XIV ha fatto giovedì sera lo sottolinea profondamente. Nelle parole che ha detto, egli ha ripreso tanti temi di Francesco: la pace, la sinodalità della Chiesa ma anche l’attenzione verso i poveri e agli ultimi. Un’attenzione, questa, che lui ha condiviso tantissimo nella sua esperienza latino-americana. Ma soprattutto ciò che Prevost ha messo in rilievo in maniera forte è il radicamento della sua fede in Gesù. Sant’Agostino, del resto, è un grande innamorato del Signore. È colui che lo scopre in età adulta e dice: ‘Tardi ti ho amato, bellezza sempre antica e sempre nuova’. Ecco, ho l’impressione che Prevost sia un innamorato del Signore, così come lo è stato Papa Francesco, e che la radice della sua passione per l‘uomo e per il mondo sia esattamente la sua fede".

Qualcuno sperava in un papa ascolano, vista la presenza nel Conclave del cardinale Giuseppe Petrocchi. Ha un po’ di rammarico per questo?

"Nessun rammarico (sorride, ndr). Ovviamente c’è stato un po’ di campanilismo e anche in piazza San Pietro abbiamo visto tante bandiere perché ognuno avrebbe voluto un Papa della propria terra. Questa volta è andata così, vedremo nei prossimi conclavi se ci saranno altri cardinali ascolani. Comunque, possiamo essere contenti. Ascoli ha dato alla storia un Papa grandioso come Niccolò IV, sepolto a Santa Maria Maggiore dove è sepolto anche Francesco. E il Piceno ha dato alla chiesa un altro grande Papa, Sisto V".

Matteo Porfiri