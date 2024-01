Il vescovo spiega il diktat: "Ben venga la politica, ma sia per il bene comune"

Sei mesi. Manca ancora molto per le prossime elezioni comunali, che ad Ascoli vedranno contendersi la carica di primo cittadino il sindaco uscente Marco Fioravanti e l’avversario di centrosinistra Emidio Nardini. Il clima, però, è già infuocato e sta impazzando la campagna elettorale. Nelle ultime ore, a sorpresa, è sceso in pista anche il vescovo della diocesi picena Gianpiero Palmieri, che ha preso una decisione netta: "Chi si candida in qualsiasi lista alle prossime elezioni comunali dovrà dimettersi dai ruoli di responsabilità svolti in diocesi, lasciando i rispettivi incarichi sia nel consiglio pastorale diocesano che nei consigli parrocchiali".

Eccellenza, come mai questa presa di posizione?

"In realtà è tutto scritto nello statuto. Mi sembra il minimo. Non vorrei, infatti, che le chiese e le parrocchie possano diventare luoghi di campagna elettorale. Però tengo a precisare che non mi riferisco a chi fa parte delle associazioni o delle varie realtà, ma solo di chi ha dei ruoli di responsabilità e ricopre delle cariche. Ben venga, comunque, che tanti ascolani decidano di buttarsi in politica. Perché ciò vuol dire che si ha a cuore il bene pubblico".

Che messaggio vuole lanciare ai candidati in occasione di questi sei mesi di campagna elettorale?

"Ognuno deve tenere in mente ciò che diceva Paolo VI, ovvero che ‘la politica è la più alta forma di carità’. Quindi, mi auguro che in questi mesi vengano rispettate le regole democratiche del gioco e che ogni candidato metta al primo posto il bene comune, la solidarietà, la sussidiarietà e la tutela dei diritti fondamentali di ogni persona. Sono principi che troppo spesso vengono messi da parte e dati per scontati. Ecco, mi auguro che il mondo della politica ascolana riesca a far suo questo messaggio".

A proposito di rivalità. Oltre a quelle cittadine legate alle prossime elezioni, sul territorio c’è da sempre una forte contrapposizione tra le città di Ascoli e San Benedetto. Recentemente, però, si parla di una possibile fusione tra le due diocesi. Lei cosa ne pensa?

"Il 26 marzo il vescovo Bresciani, della diocesi di San Benedetto, compirà 75 anni e, come sempre avviene in questi casi, darà le dimissioni. Poi, sinceramente, non so cosa accadrà. Lo sanno soltanto Dio e il Papa. La scelta che verrà presa nascerà da tante variabili. Personalmente, però, ritengo non sia giusto parlare di fusione, ma di due diocesi che resteranno separate pur essendo guidate dallo stesso vescovo. Ad oggi non so ancora dire se mi verrà affidato tale incarico ma sono favorevole a qualsiasi forma di collaborazione tra queste due realtà, come avvenuto anche per alcuni progetti che abbiamo portato avanti in sinergia. Credo che nel futuro sia indispensabile seguire la strada della collaborazione".

Nel 2023 la diocesi ascolana ha accolto due nuovi sacerdoti. Nel nuovo anno ci sarà l’ordinazione sacerdotale di un altro giovane prete. Che segnale è, questo, in un momento in cui si parla di crisi vocazionali?

"Sì, confermo. Si tratta del giovane David Montalvo, di origine spagnola, che sta studiando a Roma ma che nel fine settimane opera come diacono nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. L’ordinazione sacerdotale si svolgerà il 20 aprile, alle 18, in duomo. Si tratta davvero di un ottimo segnale. A preoccuparmi, invece, è il fatto che un terzo dei nostri sacerdoti sta superando la soglia del 75 anni e in futuro avremo bisogno di un ricambio. Magari questa potrebbe essere l’occasione per avviare una riforma nel mondo della Chiesa, dando più spazio anche ai laici nel servire le comunità". Matteo Porfiri