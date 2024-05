Il vessillo per la riviera. Bandiere blu confermate per le località del Piceno

La Bandiera Blu continua a sventolare sulla Riviera delle palme. Ieri a Roma i sindaci di Grottammare e Cupra Marittima, Alessandro Rocchi e Alessio Piersimoni, unitamente al vice sindaco di San Benedetto Tonino Capriotti, si sono recati a Roma per partecipare alla cerimonia della consegna della Bandiera Blu 2024. "Con il 2024 San Benedetto conquista la sua ventunesima Bandiera Blu. Ancora una volta la qualità delle nostre acque, la professionalità dei nostri operatori turistici e i servizi che la città offre si confermano elementi essenziali per ottenere, ancora una volta, questo prestigioso riconoscimento – commenta il sindaco Antonio Spazzafumo - È un ulteriore segnale chiaro della volontà di questo territorio di affermarsi come eccellenza nel settore dell’accoglienza. Di questo dobbiamo essere grati agli operatori, la cui collaborazione è essenziale per la buona riuscita delle politiche che l’Amministrazione mette in campo". C’è soddisfazione anche nelle altre località della Riviera. "E’ un riconoscimento fondamentale. Ogni anno bisogna lavorare con impegno perché la riconferma non è affatto scontata – afferma il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni – I parametri di valutazione sono molti tra cui anche il livello di raccolta dell’indifferenziata, la sicurezza in spiaggia, la qualità del mare e dei servizi. Il merito di queste 27 Bandiere Blu va anche a tutti i cittadini, alle associazioni e agli operatori turistici". A Roma anche Alessandro Rocchi: "Una bella soddisfazione per la riconferma che abbiamo ottenuto, frutto di un impegno costante teso a migliorare i servizi e la qualità delle acque e del territorio in un’ottica di accessibilità e sostenibilità". Il presidente della Fondazione FEE Italia, Claudio Mazza conferma che i 32 criteri del programma vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente.

Marcello Iezzi