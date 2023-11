Il via ai grandi cantieri: "Fondi Pinqua, ci siamo. Così diamo una nuova immagine della città"

La serie di importanti interventi che saranno realizzati grazie ai fondi Pinqua entra nel vivo con l’avvio della cantierizzazione. Nelle prossime settimane ciò riguarderà proprio alcune delle principali opere da realizzare. Ieri mattina il sindaco e parte dell’amministrazione hanno incontrato tutte le imprese che si sono aggiudicate gli appalti integrati. Un summit necessario per sviluppare il piano d’azione e rispettare le tempistiche stabilite con l’ultimazione sancita per 31 marzo 2026. "Abbiamo ritenuto importante fare una riunione con tutti i progettisti e le ditte che hanno vinto gli appalti integrati dei 4 lotti del Pinqua – commenta il primo cittadino Marco Fioravanti –. Sono stati aggiudicati i lavori e abbiamo sviluppato la coprogettazione insieme ad Unicam e fondazione Carisap. Ci siamo confrontati con le imprese che hanno vinto. Questo progetto rivoluzionerà la città. Abbiamo voluto parlare insieme a tutte le imprese dato che ogni intervento sarà propedeutico all’altro e andrà a costruire la visione futura della città. Sarà fondamentale rispettare i termini previsti".

Con la realizzazione delle opere previste si cercherà di abbracciare le necessità di famiglie in difficoltà, studenti, lavoratori e categorie di persone fragili. Tutto sarà finalizzato a favorire il ripopolamento delle cento torri. "Questi lavori saranno determinanti per la nuova immagine della città – prosegue –. Una volta terminati riusciremo ad abbracciare vari tipi di esigenze: rispondere positivamente alla politica abitativa aiutando le famiglie che non riescono ad accedere alle case popolari; agevolare gli studenti che cercano appartamenti con affitti calmierati; realizzeremo una nuova agenzia comunale per aiutare i nuovi residenti a scegliere di vivere in città; abbracciare le esigenze dei lavoratori, soprattutto degli smart worker, dando alloggio a chi porterà qui idee innovative".

I primi due cantieri vedranno coinvolti palazzo Saladini Pilastri e il complesso di San Domenico. In entrambi i lotti la cantierizzazione sarà allestita da qui alla fine dell’anno. Il primo andrà a costituire l’headquarter del welfare urbano diventando la cabina di regia del centro commerciale naturale del centro storico, nonché il centro direzionale del terzo settore. Una scelta che andrà ad abbracciare anche un albergo etico gestito da persone con disabilità, un polo sanitario solidale per servizi medici alle famiglie in difficoltà e infine l’annunciato parco pubblico. L’ex convento di San Domenico invece accoglierà l’housing intergenerazionale. A questi si aggiungeranno il terzo lotto relativo all’housing sociale con il polo educativo d’eccellenza che sorgerà all’ex caserma Vecchi e il quarto relativo all’housing sociale di palazzo Giusti.

Massimiliano Mariotti