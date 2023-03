Il via del teatro per la scuola con 400 scolari

Saranno in 400 gli scolari di Grottammare che domani parteciperanno all’apertura della stagione del Teatro per la Scuola. L’iniziativa, realizzata dal Comune con la collaborazione dell’Isc Leopardi e di Proscenio Teatro per la parte artistica, torna a Grottammare per il decimo anno consecutivo. Anche questa stagione è iscritta nel progetto più complessivo di Tir-Teatri in rete, il più grande circuito di spettacoli per ragazzi, scuole e famiglie nella parte sud della regione Marche. Gli appuntamenti in cartellone sono quattro, due destinati alla scuola dell’Infanzia e prime della Primaria e due per il secondo ciclo della stessa. Si comincia domani e dopo domani al Teatro delle Energie, con i primi due spettacoli in programma. Domani la compagnia toscana ’Teatrino dei Fondi’ presenterà lo spettacolo ’Il lupo e i sette capretti’, un lavoro ispirato all’omonima fiaba dei Fratelli Grimm, realizzato da attori e dal teatro delle ombre, una tecnica antichissima e sempre di grande suggestione. Martedì sarà la volta de ’Il brutto anatroccolo’ presentato dalla compagnia ’Proscenio Teatro’, uno spettacolo con attori e pupazzi.