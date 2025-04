Il via libera dei lavoratori. Beko, l’assemblea dice sì:: "L’accordo ora si può chiudere"

Via libera, anche dai lavoratori dello stabilimento di Comunanza, all’accordo che i sindacati hanno abbozzato con la Beko Europe e che lunedì verrà sottoscritto definitivamente al Mimit, in presenza del ministro Adolfo Urso. Ieri, infatti, si è svolto il referendum che ha avuto esito positivo. Hanno votato in 254 su 320: 212 i favorevoli, 39 i contrari, 3 le schede bianche. Oggi, invece, i vari punti verranno analizzati anche dai dipendenti di Fabriano per l’ultimo step prima del passaggio finale. Si tratta, tranne clamorosi colpi di scena, di una formalità. Sembra scontato, infatti, il sì dei lavoratori a un’intesa che per il territorio fabrianese prevede un numero massimo di 193 esuberi tra staff, impiegati, quadri, dirigenti e il centro Sviluppo e Ricerca che saranno gestiti con gli strumenti classici (uscite incentivate e contratti di solidarietà). A questi si sommano i 64 esuberi (sempre fino a un numero massimo) tra gli operai dello stabilimento di Melano che resta il polo di produzione dei piani cottura per tutta la regione Emea e dove saranno effettuati nei prossimi tre anni oltre 60 milioni di euro di investimenti. A Comunanza, invece, i lavoratori considerati ‘in eccesso’ dalla Beko sono un’ottantina.

Non ci sarà alcun licenziamento unilaterale, ma le uscite avverranno in maniera volontaria e solo dietro incentivi, con questi che possono arrivare fino a 90mila euro a seconda dell’età anagrafica dei lavoratori che ne vorranno usufruire. L’accordo sarebbe anche accompagnato dall’utilizzo del contratto di solidarietà dal momento della sottoscrizione al 31 dicembre 2027. Quindi, come chiedevano i sindacati, saranno utilizzati solo strumenti conservativi come ammortizzatori sociali. Infatti, ci saranno anche percorsi di pre-pensionamenti per un massimo di quattro anni. "D’intesa col Ministero del lavoro garantiremo la piena operatività degli ammortizzatori sociali vigenti alla data di sottoscrizione dell’accordo, nonché di quelli eventualmente previsti da futuri provvedimenti legislativi su cui ci impegniamo. Questa è politica industriale questa è tutela del lavoro", ha sottolineato in queste ore il ministro Adolfo Urso. "Quella della Beko è una vicenda che, fin dall’inizio, aveva destato una fortissima preoccupazione alla quale era però subito seguita la ferma reazione da parte delle istituzioni – commenta invece il senatore Guido Castelli –. Lavoratori, famiglie e comunità coinvolte non potevano essere lasciati soli, e così è stato. Grazie all’intervento del Governo Meloni e del presidente Acquaroli, non solo è stata scongiurata la chiusura dello stabilimento di Comunanza ma, nel medio periodo, è stata prevista l’assegnazione di un nuovo prodotto di alta gamma, grazie ai 300 milioni di investimenti previsti da Beko per il triennio 2025-2027. Insomma, un lavoro di squadra tempestivo ed efficace".

Matteo Porfiri