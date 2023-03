Il viaggio dei parlamentari tra le corsie dei cantieri

È in programma nella notte tra giovedì e venerdì, la visita di una delegazione di parlamentari lungo il tratto abruzzese e marche sud dell’autostrada A14. Nello specifico, la visita avrà inizio alle 20.30 di giovedì con partenza dal Settimo Tronco di Autostrade per l’Italia a Città Sant’Angelo (Pescara) per procedere verso nord fino a Pedaso, visitando tutti i cantieri aperti, per poi terminare con il ritorno verso sud, sempre presso la direzione del settimo tronco presumibilmente alle 3 di venerdì. La delegazione di parlamentari sarà composta dagli onorevoli Rotelli, Battistoni, Curti, Benvenuti Gostoli e Fede, insieme alla dottoressa Rinella. Accanto alla delegazione istituzionale, anche la rappresentanza di Autostrade per l’Italia che accompagnerà la delegazione per l’intera visita, così come autorità del compartimento di polizia stradale di Abruzzo, Molise, Marche e Centro operativo autostradale di Pescara. Nella visita sono coinvolte le prefetture e questure delle province di Teramo, Ascoli e Fermo, mentre il sopralluogo prevede un’ispezione mirata su tutti i cantieri autostradali chiusi all’utenza tra i quali: Galleria Colle Marino (Pescara) Galleria Monterenzo, (la prima in direzione nord all’ingresso di San Benedetto del Tronto) e Galleria di Pedaso. Nel cronoprogramma non mancherà certamente il sopralluogo nella Galleria di Grottammare, teatro di incidenti mortali tra cui l’ultimo, avvenuto lo scorso 4 febbraio, quando persero la vita un papà e due dei suoi figli. L’oggetto della visita della delegazione parlamentare all’infrastruttura, sarebbe quindi prendere conoscenza dello stato dei lavori e dell’avanzamento degli stessi, nei cantieri aperti ormai da anni all’interno delle gallerie. Si tratta di interventi strutturali, divenuti tristemente noti nel tratto autostradale Marche Sud, per la lungaggine dell’apertura dei cantieri stessi con conseguenti salti di carreggiata, incidenti e lunghe code, che potrebbero trovare la fine entro il primo semestre del 2024. Uno slittamento temporale, espressione della logica conseguenza del nuovo protocollo di gestione dei lavori, che prevede l’apertura dei cantieri di notte con interdizione all’utenza e traffico deviato a doppio senso di marcia, in galleria opposta.

"Come sollecitato mediante interrogazione da me e dalla collega Irene Manzi – commenta l’onorevole Augusto Curti – facendo seguito agli impegni assunti dall’amministratore delegato di Aspi durante l’audizione Commissione Ambiente alla Camera, sono stato indicato tra i delegati della commissione per il sopralluogo in A14. La mia presenza è anche a sostegno delle ragioni degli utenti e del territorio".

Paola Pieragostini