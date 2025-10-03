’Il viaggio di Pinocchio nelle terre picene’ al teatro Delle Energie

Domenica prossima al teatro delle Energie di Grottammare, alle 17, si terrà la presentazione del libro ‘Il viaggio di Pinocchio nelle terre picene’, una traduzione del classico di Collodi in tre dialetti del territorio: il grottammarese, il sambenedettese e l’ascolano. Saranno presenti i membri dell’associazione Paese Alto, fautori del progetto, i traduttori, gli illustratori. Il testo è il frutto di un intenso lavoro, durato tre anni, che ha visto impegnati tra i maggiori esperti dei tre dialetti locali: Clarita Baldoni, (grottammarese), Giancarlo Brandimarte, Piero Di Salvatore e Lorenzo Nico (sambenedettese), Pier Paolo Piccioni, (ascolano). Il testo contiene il prezioso valore aggiunto delle illustrazioni realizzate da tre importanti artisti locali, con quadri di ambientazioni di quartieri, strade e piazze delle tre città: Francesco Colella per Grottammare, (che sarà ricordato durante l’evento), Sabatino Polce per San Benedetto, Barbara Tomassini per Ascoli Piceno. Fondamentali per la realizzazione dell’opera i patrocini della Fondazione nazionale Carlo Collodi e dei tre Comuni. In seguito sono previste altre iniziative, come un audio libro, una mostra, uno spettacolo teatrale.