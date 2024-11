"Il viaggio nella malattia come quello di Ulisse": ecco la mostra di Colella

Il pittore grottammarese Francesco Colella esporrà al Palazzo dei Capitani di Ascoli dal 23 al 28 novembre. La presentazione, nella Pinacoteca, sala Ceci alle 16,30 con l’introduzione del professor Papetti e l’intervento del professor Campanna. Si tratta di una mostra antologica con circa 50 opere realizzate fra il 1999 e il 2024, mai esposte nel capoluogo di provincia. La particolarità è che Colella, oltre ai quadri tradizionali, con pescatori, marine, volti di marinai, presenterà una serie inedita di opere ispirate all’Odissea. Ulisse al cui viaggio periglioso Colella ha dedicato diversi quadri che rappresentano l’attesa della moglie Penelope e del figlio Telemaco, del ritorno dell’eroe omerico ad Itaca. "Ho scelto di fare dei quadri sull’odissea – afferma Francesco Colella – perché quando mi sono ammalato, nel 1996, tutto è stato come un cercare la strada per tornare a casa attraverso tantissimi ricoveri. Come Ulisse cercò di tornare ad Itaca". La mostra sarà aperta lunedì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20; da martedì a sabato dalle 8,30 alle 20 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.