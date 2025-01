Il viale Buozzi si trasforma in campo gara

Nei giorni scorsi l’intero Isc Nord di San Benedetto si è unito in una grande corsa campestre che ha visto protagoniste tutte le classi prime, seconde e terze della scuola media, animate da un obiettivo comune: vivere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della sana competizione. L’iniziativa, supportata dall’Avis, che ha fornito magliette, braccialetti e assistenza medica, dal Comune per il servizio dei vigili urbani e dall’Ufficio Regionale di Scienze motorie, coordinato dal professor Marselletti, si è svolta nel viale Buozzi, trasformato per un giorno in un vero e proprio campo da gara, dove tutti gli studenti hanno messo alla prova fiato, gambe e collaborazione nella tanto attesa corsa campestre d’istituto. Durante la mattinata non sono mancati momenti emozionanti tra tifo. Dietro questa imponente corsa campestre non c’è stata solo la voglia di correre, divertirsi e crescere insieme, ma anche un ampio progetto di valorizzazione dello sport promosso dalla scuola sambenedettese. A partire dal prossimo anno scolastico, infatti, l’Isc Nord offrirà un corso con curvatura sportiva presso il plesso Sacconi. Gli studenti che sceglieranno questo percorso avranno nell’orario curriculare due ore in più a settimana di educazione fisica con l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive. Insomma l’Isc Nord non sta solo correndo nella gigante corsa campestre d’istituto, ma anche verso un futuro in cui lo sport sarà protagonista del percorso educativo e formativo di ciascun studente. ma.ie.