Il vice presidente Censori: "Qui il sistema imprenditoriale continua a essere vivace"

L’analisi del contesto congiunturale che ha caratterizzato l’attività svolta dalla Bance del Piceno permette di evidenziare il valore dei risultati conseguiti. "Nella nostra regione e nel nostro territorio – ha detto il Vice Presidente della Banca del Piceno Claudio Censori – il sistema imprenditoriale continua a dimostrare tutta la sua vivacità. Le capacità di ’fare impresa’ anche tra i giovani permette di creare quei presupposti sui quali costruire nuove opportunità di sviluppo dell’economia per attraversare anche le frontiere dettate dall’innovazione tecnologica destinata a far mutare la fisionomia stessa del nostro ecosistema. Lo sviluppo dell’economia si coniuga perfettamente con la sostenibilità scrivendo un nuovo paradigma di crescita. Il futuro si costruisce tenendo conto delle solide fondamenta che caratterizzano da sempre la nostra economia. Non sono da trascurare, infatti, alcune eccellenze della nostra regione che si possono sintetizzare in tre punti. Il primo è dato da un sistema manifatturiero distrettuale che colloca la regione in buona posizione in Europa. Il secondo punto è dato dall’agricoltura biologica che posiziona la regione al quarto posto in Italia. Grazie anche alla crescente attenzione ai temi della sostenibilità ambientale la regione potrà far leva sul proprio posizionamento relativo per consolidare e sviluppare ulteriormente un ruolo di spicco nel settore a livello nazionale. Il terzo punto è dato dalla varietà dell’offerta turistica che è in grado di spaziare dal segmento artistico-culturale a luoghi attrattivi per la vocazione enogastronomica o religiosa, fino alla più tradizionale offerta balneare. Mi preme sottolineare anche l’andamento delle imprese legate al sociale e all’assistenza con una crescita del 7,4%". In merito alle prospettive future dell’economia del territorio di riferimento Claudio Censori ha aggiunto: "La Banca del Piceno mantiene massima e costante l’attenzione rivolta alla corretta e tempestiva classificazione e valutazione delle esposizioni e all’attivazione immediata delle iniziative, anche tramite la rinegoziazione delle condizioni o la ristrutturazione del debito, atte al superamento delle situazioni di temporanea difficoltà finanziaria del debitore, o, laddove necessario, al riconoscimento delle perdite su crediti".