’Il vicolo degli artisti’ incanta

Il ’vicolo degli artisti’ che collega piazza Fazzini a piazza dell’Angioletto, nel cuore di Grottammare, è tornato a vivere, a far respirare il profumo dei colori e la bellezza delle immagini. Da 5 al 7 di agosto vi sono stati esposte più di venti opere dell’artista sambenedettese Ruggero Mignini, in arte Giurò, titolare del ristorante ’La Croisette’, con la passione per l’arte. Il ’Vicolo degli artisti’ era nato da un’iniziativa di Antonio Casilio, che la portò avanti per molti anni. Nei giorni scorsi, grazie al Circolo Tennis Beretti, con il patrocinio del comune di Grottammare, è tornato per tre giorni a pulsare, a incuriosire residenti e turisti, grazie anche alla collaborazione dei commercianti del luogo che si sono occupati della logistica. Ora, considerato anche l’interesse generato dai quadri di Giurò, dai toni vivaci e scherzosi, molti propongono di continuare l’iniziativa e non solo d’estate.