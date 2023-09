"Il villaggiodella piccola pescacresce ancora"

Il Villaggio della piccola pesca, a nord di Cupra Marittima, non è più isolato come un tempo. Ora è inglobato nella passeggiata cittadina, nella zona relax e nella balneazione, grazie ai progetti che hanno portato alla realizzazione del parco San Benedetto Martire, del parco Belvedere Menocchia, alla sistemazione dell’arenile che si collega alle vicine concessioni e al collegamento dell’area verde con il lungomare nord. La cosa bella è vedere anche come i turisti ed i residenti attendono la mattina il rientro delle barche con il pescato fatto con le retine da posta e con le nasse, secondo il periodo e ancor di più l’aspetto sociale che sta iniziando a svolgere. La mattina diversi cittadini si danno appuntamento nell’area box, divenuto punto d’incontro tra vecchi pescatori e non solo, che discutono di tutto. "Continueremo a progettare in quell’area – ha commentato il sindaco Alessio Piersimoni – Si tratta di una zona di sviluppo che continua a crescere. Procediamo per gradi, come ad esempio per il primo stralcio del Parco Belvedere Menocchia, che da stoccaggio di sassi provenienti dalle spiagge, sta diventando una zona relax".