Il vincitore è Valerio Nicolai

Valerio Nicolai è il vincitore della terza edizione di ‘Osvaldo Licini by Fainplast’, premio che celebra il talento di cinque artisti selezionati in base al maggior numero di segnalazioni effettuate da una giuria di esperti. Gli artisti di quest’anno, insieme a Nicolai, sono Chiara Enzo, Lorenza Boisi, Pier Paolo Campanini e Gioacchino Pontrelli. Valerio Nicolai, nato a Gorizia nel 1988, ha vinto raccogliendo il maggior numero di segnalazioni da parte degli esperti. La sua vittoria è un riconoscimento del suo eccezionale talento artistico e della sua promettente carriera. Oltre a ricevere un compenso in denaro e il sostegno per la realizzazione delle opere che verranno presentate in mostra, sarà il primo artista ospite del nuovo ‘Spazio Premio Licini’, sala multifunzionale non lontana dal museo. Quindi, a inizio dicembre, esporrà in una personale alla galleria Licini.