L’area fermano-picena come madre della ‘Dieta mediterranea’, un mix di regole nutrizionali e stile di vita che tocca diversi aspetti delle abitudini quotidiane di ognuno, facendone una chiave fondamentale di salubrità e longevità. Il vino ne rappresenta una parte non trascurabile sia per gli effetti benefici che per il legame da tradizione nutritiva. Questo il concetto fondante dell’incontro dal titolo ‘Il vino nella dieta meditarranea’ che si terrà oggi pomeriggio alle 17 presso l’Auditorium Sant’Antonio di Padova ad Ortezzano. Relatore dell’incontro, sarà Lando Siliquini, medico specialista, presidente e cofondatore del ‘Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea’, nonché autore di diverse pubblicazioni tra cui ‘Dieta Mediterranea, il Tempio della Sibilla’. A seguito dell’incontro, Matteo Menconi e Tommaso Annibali (della Fondazione Italiana Sommelier Marche) presenteranno i vini di alcune cantine del territorio, confrontandone le varie caratteristiche e tipologie e proponendo i relativi abbinamenti culinari. La partecipazione all’evento è gratuita. (Prenotazione obbligatoria al 3393508761 anche whatsapp).

Paola Pieragostini